В МИД Израиля прокомментировали инцидент у посольства в Белграде

Ранее неизвестный мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, дежурившего у посольства Израиля, после чего был ликвидирован ответным огнем. Пострадавший экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из белградских больниц. Глава МВД республики Ивица Дачич заявил, что речь идет о «террористическом акте, который направлен против Сербии и сотрудников МВД». По его словам, в городе в связи с инцидентом усилены меры безопасности.