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В МИД Израиля прокомментировали инцидент у посольства в Белграде

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 июня. /ТАСС/. Никто из израильских дипломатов не пострадал во время инцидента у посольства Израиля в Белграде, где ранее неизвестный напал на жандарма, охранявшего здание дипмиссии. Об этом заявила пресс-служба МИД еврейского государства.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня произошла попытка теракта возле израильского посольства в Белграде. Посольство было закрыто, и никто из сотрудников посольства не пострадал. Местный полицейский получил ранения. Обстоятельства инцидента расследуются», — говорится в заявлении министерства.

Ранее неизвестный мужчина ранил из арбалета в шею сотрудника МВД Сербии, дежурившего у посольства Израиля, после чего был ликвидирован ответным огнем. Пострадавший экстренно доставлен в реанимационное отделение одной из белградских больниц. Глава МВД республики Ивица Дачич заявил, что речь идет о «террористическом акте, который направлен против Сербии и сотрудников МВД». По его словам, в городе в связи с инцидентом усилены меры безопасности.