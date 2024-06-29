Давайте договоримся. В каких государственных органах жители Узбекистана чаще всего решают вопросы коррупцией?

Взятка у узбекистанцев воспринимается обществом как нечто обыденное и обязательное, как форма выражения благодарности за помощь в решении проблем. В качестве причин дачи взяток респонденты назвали желание избавиться от бюрократических проблем, отсутствие времени на решение вопросов легальным способом, а также безвыходность некоторых ситуаций.