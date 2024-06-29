Давайте договоримся. В каких государственных органах жители Узбекистана чаще всего решают вопросы коррупцией?

По результатам опроса, примерно каждый пятый опрошенный гражданин попадал в коррупционную ситуацию. При этом большинство респондентов (91,2%) относятся к коррупции крайне отрицательно.
Почти половина всех респондентов считает, что коррупция в Узбекистане находится на среднем уровне, в то время как 18,9% опрошенных заявляет, что коррумпированность имеет повсеместный характер.
Наиболее часто узбекистанцы встречаются с коррупцией в сферах здравоохранения, дошкольного, школьного и высшего образования, научной и инновационной деятельности, строительстве, правоохранительных органах, а также органах по обеспечению занятости и сокращению бедности.
46,3% ответивших верят, что антикоррупционные реформы работают. 26,9% считают, что уровень коррупции продолжает расти, несмотря на принимаемые усилия.
Взятка у узбекистанцев воспринимается обществом как нечто обыденное и обязательное, как форма выражения благодарности за помощь в решении проблем. В качестве причин дачи взяток респонденты назвали желание избавиться от бюрократических проблем, отсутствие времени на решение вопросов легальным способом, а также безвыходность некоторых ситуаций.
Отметим, что в стране повсеместно вводятся меры по борьбе с коррупцией в различных сферах. В частности, в сфере строительства с первого июля вводится обязательство по оцифровке всех контрактов и оплату через специальную систему.
Также разрабатываются курсы для обучения госслужащих и населения противодействию коррупции.