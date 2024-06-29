Ричмонд
+26°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СК возбудил дело о теракте после обстрела деревни в Курской области

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обстрела деревни Городище в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Источник: © РИА Новости

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт) по факту атаки вооруженных формирований Украины деревни Городище Рыльского района Курской области», — говорится в заявлении.

Сейчас сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего и выявляют причастных к теракту.

Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обратится в международные органы с просьбой осудить действия ВСУ и принять меры реагирования. Она также выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Курской области действует повышенный уровень террористической опасности.

СК