Экс-канцлера ФРГ Шрёдера вызвали свидетелем по делу о «Северном потоке-2»

Инициатором создания фонда была сама Швезиг, которая после введения Россией войск на Украину в 2022 года попыталась ликвидировать фонд. Сделать это тогда не удалось из-за сопротивления экс-премьера федеральной земли Эрвина Селлеринга, который входил на тот момент в совет директоров фонда. Теперь специальная комиссия выясняет, насколько велико было влияние российских доноров на тогдашнее правительство федеральной земли.