Мотоциклист пострадал в ДТП под Барановичами

МИНСК, 29 июн — Sputnik. Водитель мотоцикла попал в ДТП под Барановичами, не справившись с управлением, сообщили в пресс-службе УВД Брестского облисполкома.
Согласно официальной информации, вечером в пятницу, 28 июня, 42-летний житель Минска двигался по автодороге Р99 Барановичи — Волковыск — Пограничный — Гродно. Он управлял мотоциклом Honda.
«На 25-м км на закруглении дороги не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет, где мотоцикл опрокинулся», — сообщили в ведомстве.
В результате мотоциклист пострадал и был доставлен в одну из больниц. О его состоянии на текущий момент не сообщается.
Представители УВД Брестского облисполкома сообщили, что по факту случившегося проводится проверка для установления деталей.
Напомним, что в этом году сезон для мотоциклистов начался раньше из-за того, что потепление наступило достаточно рано. Вместе с тем, увеличилось и количество ДТП с участием водителей этого вида транспортных средств.
В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проводят рейды для установления нарушений и предотвращения опасных ситуаций на дорогах.