В Башкирии во время пожара погиб годовалый малыш

В селе Слакбаш Белебеевского района во время пожара в частном доме погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.
Первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные и вынесли из горящего дома малыша, который находился без сознания. К сожалению, несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти ребенка.
На месте происшествия работали специалисты в составе 7 человек с привлечением трех единиц техники. Бревенчатый дом и сарай были потушены. В настоящее время устанавливается причина возгорания.
На место происшествия направлена оперативная группа МЧС. Известно, что погибший ребенок — один из детей многодетной семьи. По предварительной информации, еще двое в момент пожара находились у соседей.