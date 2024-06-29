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В Башкирии во время пожара погиб годовалый малыш

В Башкирии в пожаре погиб годовалый ребенок.

Источник: Комсомольская правда

В селе Слакбаш Белебеевского района во время пожара в частном доме погиб годовалый ребенок. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Башкирии.

Первыми на место происшествия прибыли добровольные пожарные и вынесли из горящего дома малыша, который находился без сознания. К сожалению, несмотря на все усилия, медикам не удалось спасти ребенка.

На месте происшествия работали специалисты в составе 7 человек с привлечением трех единиц техники. Бревенчатый дом и сарай были потушены. В настоящее время устанавливается причина возгорания.

На место происшествия направлена оперативная группа МЧС. Известно, что погибший ребенок — один из детей многодетной семьи. По предварительной информации, еще двое в момент пожара находились у соседей.

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