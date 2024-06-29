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Сель в Кыргызстане: в МЧС Казахстана сделали заявление

МЧС Казахстана направит воздушное судно в Ош в связи с гибелью казахстанских детей в результате схода селя в Кыргызстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сообщение МЧС Казахстана.

Как ранее сообщалось, 28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области. Он привел к жертвам среди населения и туристов. По официальным данным, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих.

«Главы МЧС Казахстана и Кыргызстана находятся на прямой связи ввиду ЧС природного характера. Осуществляется вся необходимая координация и обмен информацией. Для транспортировки тел погибших МЧС Казахстана прорабатывается вопрос направления воздушного судна в Ош», — сообщает пресс-службам МЧС Казахстана.

Как ранее сообщили в МИД Казахстана, на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями. Родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь со стороны казахстанского посольства.

Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел разговор с главой МИД Кыргызстана, в ходе которого были обсуждены обстоятельства чрезвычайного происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.

МЧС