Сель в Кыргызстане: в МЧС Казахстана сделали заявление

Как ранее сообщалось, 28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошел разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области. Он привел к жертвам среди населения и туристов. По официальным данным, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски еще двоих.