В Севастополе число пострадавших при ракетной атаке выросло до четырех

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой. Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.