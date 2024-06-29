В Севастополе число пострадавших при ракетной атаке выросло до четырех

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой. Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее глава города сообщал, что в результате атаки пострадали три человека.
По его данным, различные повреждения получили семь автомобилей и один мотоцикл. В результате ракетной атаки из-за повреждения двух воздушных линий электропередачи в Балаклаве без электроснабжения оставались дома на улицах Выгонная, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительная. Восстановительные работы завершили к 16:00 мск.