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В Севастополе число пострадавших при ракетной атаке выросло до четырех

СЕВАСТОПОЛЬ, 29 июня. /ТАСС/. Количество пострадавших в результате ракетной атаки на Севастополь 29 июня выросло до четырех, повреждения получили три частных и три многоквартирных дома, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Источник: РИА "Новости"

«В результате утренней ракетной атаки пострадали четыре мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного человека после осмотра отпустили домой. Получили повреждения три частных жилых дома, в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах нескольких квартир», — написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее глава города сообщал, что в результате атаки пострадали три человека.

По его данным, различные повреждения получили семь автомобилей и один мотоцикл. В результате ракетной атаки из-за повреждения двух воздушных линий электропередачи в Балаклаве без электроснабжения оставались дома на улицах Выгонная, Жукова, Морской пехоты, Оздоровительная. Восстановительные работы завершили к 16:00 мск.