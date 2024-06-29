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Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье

В находящемся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) городе Запорожье поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в субботу, 29 июня, сообщил назначенный Киевом глава областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров.

Источник: AP 2023

В своем Telegram-канале он указал, что повреждения получил «один из объектов критической инфраструктуры в Запорожском районе». Других подробностей чиновник не сообщил.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье на фоне звучащей воздушной тревоги. Сообщалось также о взрыве в Харькове.

До этого, 27 июня, мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в центре города. О взрыве в украинской столице сообщалось и 22 июня. Он произошел на ТЭЦ в Киеве. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.