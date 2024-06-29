Объект критической инфраструктуры поврежден в подконтрольном ВСУ Запорожье

До этого, 27 июня, мэр Киева Кличко сообщил о взрыве на энергообъекте в центре города. О взрыве в украинской столице сообщалось и 22 июня. Он произошел на ТЭЦ в Киеве. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.