Ричмонд
+28°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Шаранге работник лишился пальцев на руке при работе с пилой

Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

Рука работника ИП Чемоданов А. Н. в Шаранге попала в циркулярную пилу при выполнении торцовки дров днем 18 июня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

63-летний мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию четырех пальцев правой кисти.

Извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило, что является нарушением ТК РФ.

Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.