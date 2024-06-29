В Шаранге работник лишился пальцев на руке при работе с пилой

Рука работника ИП Чемоданов А. Н. в Шаранге попала в циркулярную пилу при выполнении торцовки дров днем 18 июня, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
63-летний мужчина был доставлен в больницу, где у него диагностировали травматическую ампутацию четырех пальцев правой кисти.
Извещение о несчастном случае на производстве в установленный законом срок от работодателя не поступило, что является нарушением ТК РФ.
Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.