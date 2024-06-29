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Яхта с четырьмя людьми перевернулась на Ладожском озере

Погибших нет.

Вечером 28 июня на Ладожском озере перевернулась яхта. На ней находились четыре человека.

— На место происшествия выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда г. Приозерск, — сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области.

Отмечается, что судно перевернулось в районе поселка Сторожевое. Спасатели вытащили из воды четырех человек и доставили их на берег. От медицинской помощи они отказались.

В середине июня дайверы нашли на дне Ладожского озера пиратское судно постройки конца XIX — начала XX веков. Как выяснилось позднее, оно было собрано в Финляндии. На борту нашли снесенную ударной волной от взрыва рубку, нактоуз, телеграф и штурвал. Специалистам удалось попасть в некоторые помещения, где были найдены чашки с круглыми камешками нежно белого цвета. Дайверы предположили, что это были жемчужины и, чтобы убедиться в этом, отправили находку на экспертизу.