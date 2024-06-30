Самолет, который выехал на газон в аэропорту Кольцово, переместили на стоянку

В результате неблагоприятных погодных условий, самолет CRJ-200, следовавший из Тобольска, 29 июня выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге. Он остановился в 10 метрах от взлетно-посадочной полосы на газоне.
— Службы аэропорта отбуксировали самолет на стоянку, — рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Известно, что на борту находились 46 пассажиров, которое не получили травм. В связи с происшествием, аэропорт был временно закрыт, и три рейса были перенаправлены на запасные аэродромы. В настоящее время аэропорт возобновил свою работу в обычном режиме.
Кроме того, сообщается, что для расследования обстоятельств происшествия на место прибыл Свердловский транспортный прокурор Денис Кириченко.