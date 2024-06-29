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Москалькова сообщила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

В Россию вернулись два священника Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, сообщила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Она уточнила, что речь идет о священниках Александре Лунегове и Николае Закроеце.

Источник: РИА "Новости"

«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

Как сообщало издание «Днепр оперативный», 18 мая 2023 Васильковский районный суд Днепропетровской области приговорил протоиерея Александра Лунегова, настоятеля церкви преподобного Александра Свирского, к пяти годам лишения свободы за оправдание российской спецоперации.

Николай Закроец — настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Сумской области. В октябре 2023 года его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и сотрудничество с ФСБ. По версии следствия, он собирал данные об обороне своего и соседних районов.

22 июня Московский патриархат сообщил, что из заключения на Украине освободили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. РПЦ отмечала, что освобождение произошло благодаря ходатайству патриарха Кирилла. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что папа римский Франциск также способствовал помилованию митрополита.

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