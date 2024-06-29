Москалькова сообщила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

Николай Закроец — настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Сумской области. В октябре 2023 года его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и сотрудничество с ФСБ. По версии следствия, он собирал данные об обороне своего и соседних районов.