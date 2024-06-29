Москалькова сообщила о возвращении в Россию двух священников УПЦ

«Надеюсь, что эти важные гуманитарные процессы будут развиваться. Продолжаем по этому поводу диалог с украинским омбудсменом», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Как сообщало издание «Днепр оперативный», 18 мая 2023 Васильковский районный суд Днепропетровской области приговорил протоиерея Александра Лунегова, настоятеля церкви преподобного Александра Свирского, к пяти годам лишения свободы за оправдание российской спецоперации.
Николай Закроец — настоятель Георгиевского храма УПЦ в Ямполе Сумской области. В октябре 2023 года его приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену и сотрудничество с ФСБ. По версии следствия, он собирал данные об обороне своего и соседних районов.
22 июня Московский патриархат сообщил, что из заключения на Украине освободили митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана. РПЦ отмечала, что освобождение произошло благодаря ходатайству патриарха Кирилла. Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов сообщал, что папа римский Франциск также способствовал помилованию митрополита.