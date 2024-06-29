Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ

«Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Маломихайловка в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада “скорой” доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. В селе различные повреждения выявлены на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены один социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи», — говорится в сообщении.