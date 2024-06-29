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Два населенных пункта Шебекинского округа подверглись атакам ВСУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Два населенных пункта Шебекинского городского округа Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ, ранен мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Два населенных пункта Шебекинского городского округа подверглись атакам со стороны ВСУ. В селе Маломихайловка в результате обстрела ранен один мирный житель. Мужчину с осколочным ранением шеи бригада “скорой” доставляет в областную клиническую больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь. В селе различные повреждения выявлены на территории пяти частных домовладений: выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы и надворные постройки. Осколками повреждены один социальный объект, три легковых и один грузовой автомобили, а также линия электропередачи», — говорится в сообщении.

Гладков добавил, что на автодороге между селами Муром и Архангельское беспилотник атаковал легковой автомобиль, транспортное средство получило серьезные повреждения.

«Оперативные и аварийные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется», — заключил губернатор.