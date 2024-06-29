МЧС: в субботу на территории Балтийска, предположительно, утонули три человека

«В районе поселка Павлово в Балтийское море унесло мужчину на матрасе. На место были оперативно направлены муниципальные спасатели. Специалистам удалось обнаружить только матрас. В районе арт-деревни Витланд мужчина пошел купаться в море и не вернулся. На место были направлены муниципальные спасатели, тело было обнаружено. К сожалению, человек погиб. Вечером, в районе посёлка Павлово из воды извлекли тело ещё одного мужчины», — уточнили в ведомстве.