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Пострадали 4 человека, повреждены 3 дома и 7 авто: в Севастополе рассказали о последствиях атаки 29 июня

В Севастополе в результате атаки ВСУ ранены 4 человека, повреждены 3 дома и 7 автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

29 июня город-герой Севастополь стал мишенью для ВСУ. Инцидент произошел в небе над Балаклавой.

«В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного пострадавшего после осмотра отпустили домой», — сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.

Фрагменты боеприпасов повредили три частных жилых дома. Также в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах некоторых квартир.

Нанесен ущерб и авто- и мотолюбителям: получили пробоины семь автомобилей и один мотоцикл.

Вдобавок повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве.

Электричество исчезло в домах на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной.

Севастопольские энергетики взялись за дело лишь после того, как участки, где оборвались провода, проверили на взрывоопасные предметы сотрудники МЧС. Свет дали во всем дома только к 16.00.

«Все службы продолжают свою работу. Если нужна помощь — звоните в 112», — напомнил номер «горячий телефон» губернатор.