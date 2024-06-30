Пострадали 4 человека, повреждены 3 дома и 7 авто: в Севастополе рассказали о последствиях атаки 29 июня

29 июня город-герой Севастополь стал мишенью для ВСУ. Инцидент произошел в небе над Балаклавой.
«В результате утренней ракетной атаки пострадали 4 мирных жителя Севастополя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Все были доставлены в больницу, одного пострадавшего после осмотра отпустили домой», — сообщил губернатор города федерального значения Михаил Развожаев.
Фрагменты боеприпасов повредили три частных жилых дома. Также в трех многоквартирных домах взрывной волной повыбивало стекла в окнах некоторых квартир.
Нанесен ущерб и авто- и мотолюбителям: получили пробоины семь автомобилей и один мотоцикл.
Вдобавок повреждены две воздушные линии электропередачи в Балаклаве.
Электричество исчезло в домах на улицах Выгонной, Жукова, Морской пехоты и Оздоровительной.
Севастопольские энергетики взялись за дело лишь после того, как участки, где оборвались провода, проверили на взрывоопасные предметы сотрудники МЧС. Свет дали во всем дома только к 16.00.
«Все службы продолжают свою работу. Если нужна помощь — звоните в 112», — напомнил номер «горячий телефон» губернатор.