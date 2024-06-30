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В Ростове подростка убило током на железной дороге

В Ростове 14-летний юноша погиб, взобравшись на цистерну поезда.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове 29 июня, в субботу, на железнодорожной станции «Темерник», случилась трагедия. Как рассказали в Западном МСУТ СК, 14-летний школьник взобрался на вагон-цистерну грузового поезда.

Юношу ударило током. Подросток получил не менее 85% т ожога тела. От полученных телесных повреждений он скончался на месте происшествия.

— По факту смертельного травмирования возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», — сказали в следствии.

несчастный случай