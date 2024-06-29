«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. ОТРК «Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки эшелона украинской военной техники в Запорожской области, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса “Искандер-М” нанес ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с вооружением и военной техникой ВСУ в районе населенного пункта Украинка в Запорожской области», — говорится в заявлении.
В результате удара уничтожены:
личный состав ВСУ;бронетранспортеры М-113 производства США;топливозаправщики;ЗРК «Бук М1»;БМП-2;грузовой автомобильный транспорт.
Контроль результатов огневого поражения осуществлялся с применением дрона «СуперКАМ».
Ранее в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили украинский склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в Матвеевке в Запорожской области. Кроме того, они нанесли удар по гранитному карьеру в поселке Каменное, где находилось хранилище с боекомплектом и военной техникой ВСУ.
ОТРК «Искандер» относится к высокоточному оружию с дальностью стрельбы до 500 километров. Боевая часть ракеты может уничтожить практически любую цель: командные пункты противника, колонны техники, комплексы противовоздушной обороны.
В арсенале ОТРК есть как баллистические, так и крылатые снаряды, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи и становятся практически неуязвимыми для систем ПВО противника. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.