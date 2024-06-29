«Искандер-М» нанес удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона ВСУ

Ранее в воскресенье координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что российские военные поразили украинский склад с ракетами для РСЗО и дальнобойными снарядами для установок HIMARS в Матвеевке в Запорожской области. Кроме того, они нанесли удар по гранитному карьеру в поселке Каменное, где находилось хранилище с боекомплектом и военной техникой ВСУ.