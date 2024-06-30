В Сирии беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился с Су-35 ВКС РФ

«Двадцать девятого июня с 11:00 до 11:05 над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от 7500 до 8500 метров в очередной раз произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 “Reaper” “коалиции” с самолетом Су-35 ВКС России», — говорится в сообщении.