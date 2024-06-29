В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми

В этот же день губернатор Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что на госпитализации в настоящее время остается девять пострадавших. Одна из них, находящаяся в тяжелом состоянии девочка-подросток, будет переведена в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля).