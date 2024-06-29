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В Инте простились с погибшими при сходе поезда в Коми

В Инте простились с погибшими пассажирами поезда рейса Воркута — Новороссийск, вагоны которого сошли с рельсов в Коми. Об этом 29 июня сообщила администрация города в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Прощание проходило на площади Ленина и на вокзале», — написала пресс-служба.

В администрации также сообщили, что сегодня тела погибших были отправлены их близким.

Ранее, 28 июня, в РЖД сообщили о восстановлении движения на участке схода вагонов в Коми. Движение открыто по обоим путям перегона. Все задержанные в результате схода поезда вводятся в график.

Девять вагонов пассажирского поезда Воркута — Новороссийск сошли с рельсов в Республике Коми на перегоне Инта — Угольный вечером 26 июня. Предварительно, причиной инцидента мог стать подмыв железнодорожного полотна из-за обильных осадков.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Тогда же сообщалось, что при сходе поезда погибли двое мужчин и одна девочка.

В этот же день губернатор Республики Коми Владимир Уйба в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале, заявил, что на госпитализации в настоящее время остается девять пострадавших. Одна из них, находящаяся в тяжелом состоянии девочка-подросток, будет переведена в Москву в Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии (Центр Рошаля).

Всего в сошедшем с рельсов поезде, по данным губернатора, находились 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. 182 пассажира 27 июня были отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

несчастный случай