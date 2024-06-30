Тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана

В Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия. Это два автомата Калашникова, восемь пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра.
Также в Алматы обнаружено два схрона с оружием.
«Изъяты гранатомёт, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра. Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса РК».