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Тайники с оружием изъял КНБ в двух регионах Казахстана

Сотрудники КНБ РК пресекли факты незаконного оборота оружия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Источник: КНБ РК

В Актюбинской области при обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия. Это два автомата Калашникова, восемь пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра.

Также в Алматы обнаружено два схрона с оружием.

«Изъяты гранатомёт, автомат Калашникова, винтовка, четыре ружья, два пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра. Мероприятия реализованы при координации прокуратуры и во взаимодействии с органами внутренних дел. По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 Уголовного кодекса РК».

указывается в сообщении ведомства.