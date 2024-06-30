Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии

Девять вагонов пассажирского поезда № 511 Воркута — Новороссийск сошли с рельсов 26 июня 2024 года на перегоне в Коми. Сообщалось, что в составе было 195 пассажиров и 20 работников железной дороги. По последним данным, погибли 3 человека, пострадали 10 человек. Пассажиры сошедшего поезда писали в соцсетях о взаимопомощи пассажиров и отмечали оперативность и помощь железнодорожников после аварии, а также, как люди сразу же после происшествия бросились на помощь друг другу.
«Я находился в щитовой, и вдруг начались резкие толчки, после чего поезд резко стал тормозить и в конце концов остановился. Я подумал, что, машинист пытался избежать столкновения. То есть я понял, что случилась нештатная ситуация, но всего масштаба тогда еще не ощущал. Поезд остановился, я вышел в коридор, пассажиры — тоже», — рассказал проводник.
Он рассказал, что делал первые минуты после остановки состава.
«Прежде всего я у них спросил, все ли в порядке, сказал, чтобы не переживали и не паниковали. Вышел в тамбур и увидел, что часть вагонов лежит на боку. Прибежала моя коллега из другого вагона и сказала, что произошло. Мы вышли. Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти», — вспоминает Омельченко.
Он отметил, что во нештатной ситуации главное — не паниковать. «Я понял это, проработав много лет спасателем. У меня есть квалификация “Спасатель международного класса”. Поэтому первой мыслью было: “Надо эвакуировать людей из пострадавших вагонов”. Параллельно я оценивал ситуацию на месте происшествия: нет ли возгорания, какие шумы, какое движение», — продолжил рассказ проводник.
«Наша поездная бригада оказывала первую помощь пассажирам и психологически поддерживала их: кто бинтовал, кто накладывал шины, кто просто успокаивал. Предлагали еду, питье», — говорит Омельченко.
По его словам, работников поездных бригад учат, как действовать в нештатных ситуациях, и они готовы оказать помощь пассажирам. Омельченко пришел в ФПК совсем недавно, менее полугода назад, а из Воркуты в Новороссийск ехал впервые.