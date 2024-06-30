Проводник сошедшего в Коми поезда рассказал о первых минутах после аварии

«Прежде всего я у них спросил, все ли в порядке, сказал, чтобы не переживали и не паниковали. Вышел в тамбур и увидел, что часть вагонов лежит на боку. Прибежала моя коллега из другого вагона и сказала, что произошло. Мы вышли. Первые две секунды не осознаешь, что с такой мощью может такое произойти», — вспоминает Омельченко.