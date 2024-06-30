Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

«Два дрона-камикадзе атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне. В двух квартирах выбиты окна, также осколками посечен один автомобиль. Информация уточняется, поквартирный обход будет осуществлен в светлое время суток», — написал он.
Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.
В селе Богун-Городок Борисовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА получил повреждения частный дом.
Минувшей ночью украинский беспилотник атаковал жилой дом в деревне Городище в Курской области. В результате погибли пять человек, включая двух маленьких детей. Еще двух членов семьи в тяжелом состоянии доставили в больницу.
ВСУ ежедневно атакуют приграничные и центральные регионы России. В Белгородской области действует повышенный уровень террористической опасности.