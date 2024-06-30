Два БПЛА атаковали многоквартирный дом в белгородском Грайвороне

Накануне вечером губернатор сообщил, что ВСУ с помощью беспилотников атаковали еще три населенных пункта в Белгородской области. Как уточнил глава региона, в Белгороде дрон сбросил взрывное устройство на парковку, повреждены два автобуса и два легковых автомобиля. В поселке Совхозный в Грайворонском городском округе FPV-дрон атаковал частный нежилой дом, постройка получила повреждение.