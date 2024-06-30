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Пешехода насмерть сбили в Западно-Казахстанской области

29 июня в Западно-Казахстанской области автомобиль насмерть сбил пешехода, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Как передает местное издание «Мой город» на своей странице в Instagram, инцидент произошел в городе Аксай Бурлинского района. Водитель автомобиля Lada Priora следовал по улице Железнодорожная и напротив магазина «Галерея цветов» сбил пешехода.

Официальные лица прокомментировали изданию детали происшествия. Так, стало известно, что пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

«В результате ДТП от полученных травм он скончался на месте до приезда скорой помощи. Труп направлен в морг на судебно-медицинскую экспертизу. Автомашину водворили на специальную стоянку. Проводится расследование».

пояснили в ведомстве.