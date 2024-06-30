В Приморье расследовали убийство 11-летнего мальчика в 1993 году

Фигурантом дела стал 49-летний мужчина. По версии следствия, в октябре 1993 года обвиняемый в лесном массиве вблизи дома по улице Парковая в селе Хороль во время ссоры со знакомым мальчиком задушил его. На тот момент преступнику было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.