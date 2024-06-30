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В Приморье расследовали убийство 11-летнего мальчика в 1993 году

Фигурантом дела стал 49-летний мужчина.

В Приморье расследовали уголовное дело об убийстве 11-летнего мальчика, совершенное больше 30 лет назад в селе Хороль. Об этом сообщает следственный комитете региона.

Фигурантом дела стал 49-летний мужчина. По версии следствия, в октябре 1993 года обвиняемый в лесном массиве вблизи дома по улице Парковая в селе Хороль во время ссоры со знакомым мальчиком задушил его. На тот момент преступнику было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.

По заключению судебно-психиатрической экспертизы фигурант в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям и не страдал психическими заболеваниями.

На данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу.