В Приморье расследовали убийство 11-летнего мальчика в 1993 году

В Приморье расследовали уголовное дело об убийстве 11-летнего мальчика, совершенное больше 30 лет назад в селе Хороль. Об этом сообщает следственный комитете региона.
Фигурантом дела стал 49-летний мужчина. По версии следствия, в октябре 1993 года обвиняемый в лесном массиве вблизи дома по улице Парковая в селе Хороль во время ссоры со знакомым мальчиком задушил его. На тот момент преступнику было 18 лет, он работал сторожем в совхозе.
По заключению судебно-психиатрической экспертизы фигурант в момент совершения преступления отдавал отчет своим действиям и не страдал психическими заболеваниями.
На данный момент дело направили в суд для рассмотрения по существу.