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В Турции лесные пожары охватили три провинции

Турецкие провинции Чанаккале и Измир охватили лесные пожары. Из последней огонь перекинулся на еще одну провинцию — Айдын, передает CNN Turk.

Источник: РИА "Новости"

Согласно сведениям Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, только в Измире за первую половину дня 29 июня зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. В тушении огня участвует авиация, водовозы и бульдозеры. В работах задействована почти тысяча человек.

В провинции Чанаккале огонь охватил сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасатели эвакуировали несколько деревень. Кроме того, леса горят в провинциях Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

Ранее стало известно, что крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще. Об этом сообщается в исследовании австралийских климатологов, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

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