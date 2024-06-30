В Турции лесные пожары охватили три провинции

Согласно сведениям Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, только в Измире за первую половину дня 29 июня зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. В тушении огня участвует авиация, водовозы и бульдозеры. В работах задействована почти тысяча человек.
В провинции Чанаккале огонь охватил сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасатели эвакуировали несколько деревень. Кроме того, леса горят в провинциях Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.
Ранее стало известно, что крупные лесные пожары стали происходить на планете в два раза чаще. Об этом сообщается в исследовании австралийских климатологов, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.