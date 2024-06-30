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Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 30 июн — РИА Новости. Артиллерийские расчеты гаубиц Д-30 группировки войск «Север» уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в зоне спецоперации, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.

МО уточнили, что артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника.

«Выполняя задачи, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу», — добавили в МО.

Уточняется, что благодаря своим тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 км.