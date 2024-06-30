Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.