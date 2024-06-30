Артиллерия уничтожила замаскированные позиции и украинские ДРГ

«Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные позиции и диверсионные группы ВСУ в ходе проведения специальной военной операции», — сообщили в оборонном ведомстве.
МО уточнили, что артиллеристы продолжают бить по складам с боеприпасами и укрепленным позициям противника.
«Выполняя задачи, артиллерийские расчеты накрывают командные пункты, замаскированные боевые бронированные машины украинских ДРГ, а также ведут контрбатарейную борьбу», — добавили в МО.
Уточняется, что благодаря своим тактико-техническим характеристикам гаубицы и применению современных снарядов, расчеты успешно ведут круглосуточный огонь по противнику на дальность свыше 15 км.