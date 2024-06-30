Десантники ВС РФ уничтожили ретранслятор беспилотников ВСУ на правом берегу Днепра

Получив задачу, десантники направили дрон-камикадзе к вышке, где был закреплен передатчик. Беспилотнику потребовалось всего несколько минут, чтобы пересечь Днепр и нанести фатальный удар по ретранслятору, благодаря чему было парализовано управление украинскими БПЛА.