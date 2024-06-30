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В Приморье водитель пошел на обгон грузовика и устроил смертельное ДТП

Проводится проверка.

В Приморье Госавтоинспекция проводит проверку по факту смертельного ДТП на 77 км автодороги «Уссурийск-Пограничный-Госграница».

По данным приморского УМВД, водитель Toyota Prius не убедился в безопасности маневра и пошел на обгон грузовика. Когда он выехал на встречную полосу, то произошло лобовое столкновение со встречным автомобилем Toyota Corolla Fielder.

В результате аварии водитель второго авто погиб еще до приезда медиков скорой. Водитель Toyota Prius выжил, но получил травмы. Его госпитализировали.

По факту ДТП проводится проверка, назначено проведение ряда исследований.