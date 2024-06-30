WSJ узнала о массовых домогательствах и дискриминации на форуме в Давосе

Не менее шести сотрудниц потеряли работу или иным образом были наказаны из-за беременности или по возвращению из декретного отпуска. Еще шестеро сообщили, что подверглись сексуальным домогательствам со стороны старших менеджеров, некоторые из которых все еще работают в организации, а двое из них рассказали, что пережили харассмент со стороны VIP-гостей форума. Несколько других сотрудников заявили, что им известно о таком же поведении Шваба с каждой из работавших со Швабом женщин. Кроме того, недавно сотрудники подали жалобу на случаи, когда светлокожие менеджеры форума использовали по отношению к темнокожим оскорбительное слово на букву «н», а также отсутствие карьерного роста.