Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей», — уточнили в ведомстве.
Как сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских БПЛА сбили над промозоной Липецка.
«На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — добавил он.
Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.
Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА.