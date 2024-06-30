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Над российскими регионами за ночь уничтожили 36 украинских беспилотников

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Средства ПВО ночью уничтожили 36 украинских беспилотников над Курской, Липецкой, Воронежской, Брянской, Орловской и Белгородской областями, сообщили в Минобороны России.

Источник: © РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пятнадцать БПЛА над территорией Курской, девять БПЛА над территорией Липецкой, по четыре БПЛА над территориями Воронежской и Брянской и по два БПЛА над территориями Орловской и Белгородской областей», — уточнили в ведомстве.

Как сообщил в Telegram-канале губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, девять украинских БПЛА сбили над промозоной Липецка.

«На месте падения обломков сейчас продолжают работать сотрудники спецслужб. Жертв нет», — добавил он.

Артамонов отметил, что один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе, пострадавших нет, власти помогут с ремонтом. Он поблагодарил все службы, обеспечившие безопасность в небе и на земле.

Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника. Так, накануне в небе над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА.