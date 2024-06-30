4 села остаются отрезаны из-за паводков в Приморье

В пресс-службе министерства ГОЧС края объяснили, что в Красноармейском округе развернуто шесть пунктов временного размещения для более 200 человек. В Дальнереченском районе и Дальнереченске пять ПВР. Отметим, что в Дальнереченске во всех районах зафиксировали снижение уровня воды, но в ПВР, во второй школе находятся 16 человек. Их обеспечивают трехразовым питанием и предоставили спальные места.