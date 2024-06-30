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4 села остаются отрезаны из-за паводков в Приморье

Для приморцев организована лодочная переправа.

Сейчас в Ричмонде: +27° 3 м/с 81% 758 мм рт. ст. +26°
Источник: Пресс-служба Администрации Приморского края

Несмотря на то, что вода постепенно идет на спад в разных уголках края после обильных дождей, на момент 30 июня отрезанными от транспортного сообщения остаются еще четыре села. Подробности читайте в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

На данный момент отсутствует проезд в села Дальний Кут, Новокрещенка и Дерсу в Красноармейском округе и село Олон в Пожарском округе. Здесь для жителей организована лодочная переправа. Также спасатели доставляют людям все необходимое. Еду, лекарства, воду и так далее.

В пресс-службе министерства ГОЧС края объяснили, что в Красноармейском округе развернуто шесть пунктов временного размещения для более 200 человек. В Дальнереченском районе и Дальнереченске пять ПВР. Отметим, что в Дальнереченске во всех районах зафиксировали снижение уровня воды, но в ПВР, во второй школе находятся 16 человек. Их обеспечивают трехразовым питанием и предоставили спальные места.

Отметим, что все еще сохраняются переливы в Красноармейском, Пожарском, Тернейском округах, Дальнереченском районе и Дальнереченске. Также они зафиксированы в Чугуевском округе и Кировском районе, однако здесь проезд возможен для всех видов транспорта.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во время наводнения дальнереченске специалисты МЧС и прокуратуры спасли цыплят.