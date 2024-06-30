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Причиной выката самолета за пределы ВПП в Екатеринбурге стала погода

В СК назвали причину, по которой самолет в Екатеринбурге выкатился за ВПП.

Источник: пресс-служба транспортной прокуратуры Свердловской области

В субботу, 29 июня, в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло ЧП с самолетом. Воздушное судно CRJ-200, следовавшее из Тобольска, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет проехал около 10 метров и остановился на газоне.

Позже в Следственном комитете России рассказали, из-за чего случился инцидент.

— Предварительная причина авиационного инцидента — неблагоприятные погодные условия, — сообщают в официальном telegram-канале Центрального МСУТ СК России.

После случившегося самолет был отбуксирован на стоянку службами воздушной гавани. Никто из людей не пострадал.

СК