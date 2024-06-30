Причиной выката самолета за пределы ВПП в Екатеринбурге стала погода

В субботу, 29 июня, в екатеринбургском аэропорту Кольцово произошло ЧП с самолетом. Воздушное судно CRJ-200, следовавшее из Тобольска, выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. Самолет проехал около 10 метров и остановился на газоне.