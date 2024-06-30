В Хабаровском крае пьяный водитель Nissan устроил ДТП, есть пострадавшие

Авария произошла 29 июня в 23:20 на трассе «Советская Гавань — Ванино». 35-летний водитель Nissan Tiida Latio ехал со стороны посёлка Гатка в сторону посёлка Майский и нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Там в это время двигался Mitsubishi Diamant, который виновник аварии протаранил на высокой скорости.