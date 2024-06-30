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В Хабаровском крае пьяный водитель Nissan устроил ДТП, есть пострадавшие

В Хабаровском крае пьяный водитель Nissan устроил жёсткое ДТП на встречке. Один человек пострадал и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

Авария произошла 29 июня в 23:20 на трассе «Советская Гавань — Ванино». 35-летний водитель Nissan Tiida Latio ехал со стороны посёлка Гатка в сторону посёлка Майский и нарушил правила ПДД, выехав на встречную полосу. Там в это время двигался Mitsubishi Diamant, который виновник аварии протаранил на высокой скорости.

В результате ДТП получил травмы 28-летний водитель Mitsubishi. Мужчину доставили в районную больницу для обследования и оказания необходимой медицинской помощи.

Как показало медосвидетельствование, виновник аварии сел за руль в нетрезвом виде. Другие обстоятельства произошедшего выясняются.