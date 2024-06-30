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Спасательная операция развернулась из-за цветов на острове Попова

Специалисты МЧС помогли подняться наверх по скалам 42-летнему мужчине.

Источник: Соцсети

Специалисты МЧС спасли на острове Попова 42-летнего мужчину. Любитель природы гулял с друзьями и захотел спуститься вниз по скале, чтобы сфотографировать цветы, но так и не смог вернуться обратно. Пришлось вызывать спасателей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

Камни сыпались под ногами у мужчины, без должного снаряжения он бы не выбрался. Неизвестно сколько бы ему пришлось просидеть на скале, если бы не спасатели. К тому же вблизи моря гулял сильный ветер и туман, что осложняло самостоятельные попытки взобраться наверх.

Сотрудник МЧС, спустившийся с помощью специального оборудования до мужчины, выдал ему шлем и надел страховку. Так и удалось спасти любителя природы. А эти фотографии цветов в телефоне теперь точно приобрели особый смысл. Видео спасательной операции мы опубликовали в нашем telegram-канале.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пожарные спасли мужчину из загоревшейся квартиры во Владивостоке.