Спасательная операция развернулась из-за цветов на острове Попова

Специалисты МЧС спасли на острове Попова 42-летнего мужчину. Любитель природы гулял с друзьями и захотел спуститься вниз по скале, чтобы сфотографировать цветы, но так и не смог вернуться обратно. Пришлось вызывать спасателей, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Камни сыпались под ногами у мужчины, без должного снаряжения он бы не выбрался. Неизвестно сколько бы ему пришлось просидеть на скале, если бы не спасатели. К тому же вблизи моря гулял сильный ветер и туман, что осложняло самостоятельные попытки взобраться наверх.
Сотрудник МЧС, спустившийся с помощью специального оборудования до мужчины, выдал ему шлем и надел страховку. Так и удалось спасти любителя природы. А эти фотографии цветов в телефоне теперь точно приобрели особый смысл. Видео спасательной операции мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как пожарные спасли мужчину из загоревшейся квартиры во Владивостоке.