Спасательная операция развернулась из-за цветов на острове Попова

Камни сыпались под ногами у мужчины, без должного снаряжения он бы не выбрался. Неизвестно сколько бы ему пришлось просидеть на скале, если бы не спасатели. К тому же вблизи моря гулял сильный ветер и туман, что осложняло самостоятельные попытки взобраться наверх.