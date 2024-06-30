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В Новосибирске подросток на питбайке попал в ДТП с легковым автомобилем

Несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Первомайском районе Новосибирска 14-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем Kia Rio. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

Авария произошла в субботу, 29 июня, в 16:10. По предварительной информации, подросток, управлявший питбайком, двигался по нерегулируемому перекрестку, когда его транспортное средство попало под колеса Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники ДПС.

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