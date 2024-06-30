В Новосибирске подросток на питбайке попал в ДТП с легковым автомобилем

В Первомайском районе Новосибирска 14-летний подросток на питбайке столкнулся с автомобилем Kia Rio. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по региону.
Авария произошла в субботу, 29 июня, в 16:10. По предварительной информации, подросток, управлявший питбайком, двигался по нерегулируемому перекрестку, когда его транспортное средство попало под колеса Kia Rio под управлением 39-летнего мужчины.
В результате ДТП несовершеннолетний водитель питбайка получил травмы и был доставлен в больницу.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работали сотрудники ДПС.
.