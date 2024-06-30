В МЧС сообщили о ситуации с подтоплениями в районах Башкирии

В результате проливных дождей в Башкирии оказались подтопленными дворы, дороги и мосты.
В ряде районов, по данным МЧС, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, однако мониторинг специалисты проводят круглые сутки.
Так, вода пошла на убыль в деревне Нижнеарметово Ишимбайского района. Здесь из-за подъема уровня воды в реке Малая Арметка оказались подтопленными пять придомовых территорий. В дом вода не зашла.
В деревне Башкирское Ильчикеево в Салаватском районе произошел перелив дороги через временный мост через реку Сикияз. Ограничено движение в Первомайском, Мурсалимкино, Терменево, Карагулово, Свободе и Новосюрюкаево. По основному мосту открыли движение для легкового транспорта и экстренных служб.
В Белорецком районе из-за подъема уровня воды в реке Инзер перелилась дорога между Зуяково и Габдюково. Проезд сейчас возможен только для грузовых автомобилей.
В Бриштамак оказались подтопленными четыре двора. Специалисты наблюдают динамику спада воды. В деревне Александровка под водой оказались 17 придомовых территорий. Дома не затоплены. Здесь также вода пошла на убыль.
В селе Красноусолький Гафурийского района в результате подъема уровня воды в реке Усолка оказались затопленными четыре двора. В дома вода не зашла. Угрозы нет. МЧС выставило отметки и организовало мониторинг.
— Пострадавших в результате происшествий нет, — отметили в чрезвычайном ведомстве. — Ситуация находится на контроле главного управления. По каждому сообщению о подъеме воды на место выезжают оперативные группы.