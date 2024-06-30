В МЧС сообщили о ситуации с подтоплениями в районах Башкирии

В деревне Башкирское Ильчикеево в Салаватском районе произошел перелив дороги через временный мост через реку Сикияз. Ограничено движение в Первомайском, Мурсалимкино, Терменево, Карагулово, Свободе и Новосюрюкаево. По основному мосту открыли движение для легкового транспорта и экстренных служб.