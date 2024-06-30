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На границе с Хабаровским краем Китай объявил оранжевый уровень опасности

Уровень воды в реке Уссури превысил критический.

Источник: Biang

В граничащем с Бикинским районом Хабаровского края китайском уезде Жаохэ объявили оранжевый уровень опасности в связи с паводком на реке Уссури, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на сетевое издание biang.ru. Отмечается, что вода побила критические отметки уже на 0,36 метра и продолжает подниматься.

Так, в китайских социальных сетях появились фотографии речного пункта пропуска Покровка в Бикинском районе Хабаровского края, на которых видно, что его прибрежная инфраструктура почти полностью ушла под воду. Что касается уезда Жаохэ, там затоплена прибрежная полоса и часть острова Сторожевой, который принадлежит КНР.

Сообщается, что для укрепления береговой полосы реки Уссури и предотвращения распространения паводка на сельскохозяйственные территории в уезде Жаохэ использовали 45 тысяч кубометров песка и 180 единиц технических средств.

Напомним, что с 25 июня в Бикинском районе приостановлено движение через пограничный пункт пропуска Покровка — Жаохэ. Это связано с повышением уровня воды в реке Уссури до критической отметки. Высокая вода мешает безопасно причаливать парому, перевозящему туристов и машины. Ограничения введены вплоть до 25 августа.