На границе с Хабаровским краем Китай объявил оранжевый уровень опасности

Так, в китайских социальных сетях появились фотографии речного пункта пропуска Покровка в Бикинском районе Хабаровского края, на которых видно, что его прибрежная инфраструктура почти полностью ушла под воду. Что касается уезда Жаохэ, там затоплена прибрежная полоса и часть острова Сторожевой, который принадлежит КНР.