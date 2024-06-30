3-летний мальчик выпал из окна на 5 этаже в Приморье и чудом избежал травм

ЧП случилось в Спасске-Дальнем. Предварительно установлено, что ребенок находился дома с матерью и 4-летней сестрой. Вечером женщина уложила детей, после чего уснула сама. Проснувшись, она услышала стук в дверь и заметила, что балконная дверь открыта, а москитная секта на окне отсутствует.