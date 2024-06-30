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3-летний мальчик выпал из окна на 5 этаже в Приморье и чудом избежал травм

Мать в это время спала.

В Приморье 3-летний мальчик выпал из окна на пятом этаже и каким-то чудом не получил ни одной травмы. Об инциденте сообщили в Telegram-канале «Полиция Приморья».

ЧП случилось в Спасске-Дальнем. Предварительно установлено, что ребенок находился дома с матерью и 4-летней сестрой. Вечером женщина уложила детей, после чего уснула сама. Проснувшись, она услышала стук в дверь и заметила, что балконная дверь открыта, а москитная секта на окне отсутствует.

Оказалось, что ее сын 2021 года рождения выпал из окна на пятом этаже. Ребенка госпитализировали, однако в ходе проведённых обследований травм у мальчика не обнаружено.

В настоящее время проводится доследственная проверка.