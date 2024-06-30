В Прикамье судят мужчину, который отрубил руку жене

— Думаю, для меня все пройдет легко, я уже морально к этому готова, но ходить в суд буду только тогда, когда мое присутствие необходимо, — говорит 29-летняя Жанна Беляева, ставшая жертвой страшного дома.
Шесть статей УК
История из поселка Яйва Пермского края прогремела на всю страну прошлым летом. 28-летняя Жанна пережила три недели ада, которые ей устроил когда-то любящий гражданский муж Виталий. Он пристегивал ее наручниками к батарее, избивал, насиловал, а потом обрил наголо, отрубил руку и оставил умирать.
Причиной насилия стали постоянные подозрения в изменах, подогретые алкоголем и запрещенными веществами. К счастью, Жанна выжила, а ее мучителя задержали и возбудили против него уголовно дело сразу по шести статьям. Виталия обвиняют в истязании, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, незаконном лишении свободы, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и умышленном повреждении и уничтожении имущества. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.
Улыбку не смогла скрыть даже маска
На днях над Виталием начался судебный процесс, где Жанне придется давать показания. Ей предстоит оказаться лицом к лицу со своим мучителем, но женщина не боится этой встречи. Несколько месяцев назад, на очной ставке, она уже видела Виталия и сумела побороть свой страх:
— Передо мной стоял худой безликий человек в мешковатой кофте. Он всю дорогу ревел и давил на жалость. А я… я поначалу очень боялась, мне даже стало немного плохо, я не могла слова сказать, а потом подумала: он существует, а я живу, покажи себя во всей красе, покажи, как тебе хорошо без него. Подумала об этом, и у меня на лице появилась улыбка, которую не смогла скрыть даже маска, — так описала эту встречу Жанна.
Начала писать стихи
«Комсомолка» помогает Жанне вернуться к нормальной жизни. Недавно ей изготовили протез, и сейчас она учится управляться им в быту.
А в июне исполнилась самая заветная ее мечта — Федерация парашютного спорта Пермского края подарила ей прыжок с парашютом.
Сейчас главная цель Жанны — воспитание сына. К тому же совсем скоро в ее жизни и в жизни ее сына наступит один из самых важных, сложных и ответственных этапов — поступление в первый класс.
— Поэтому мы уже вовсю готовимся к школе, а еще я начала писать стихи, — откровенничает Жанна. — И, конечно, поскорее хочется поставить точку в уголовном деле, чтобы уже полностью вычеркнуть из памяти прошлое. Надеюсь, он получит по полной программе.
«Комсомолка» будет следить за развитием событий.