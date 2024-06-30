В Прикамье судят мужчину, который отрубил руку жене

— Передо мной стоял худой безликий человек в мешковатой кофте. Он всю дорогу ревел и давил на жалость. А я… я поначалу очень боялась, мне даже стало немного плохо, я не могла слова сказать, а потом подумала: он существует, а я живу, покажи себя во всей красе, покажи, как тебе хорошо без него. Подумала об этом, и у меня на лице появилась улыбка, которую не смогла скрыть даже маска, — так описала эту встречу Жанна.