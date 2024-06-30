В Железногорске ребенок утонул в бассейне на приусадебном участке

В Железногорске годовалый ребенок утонул в бассейне на приусадебном участке дома в садовом товариществе.
По предварительным данным, вечером 29 июня мать с двумя сыновьями в возрасте 7 лет и 1 год 9 месяцев находилась на своем приусадебном участке на территории частного дома, в СНТ № 9 в Железногорске. В какой-то момент она отвлеклась, и младший сын самостоятельно подошел к бассейну глубиной около 72 см.
Предварительно установлено, что ребенок упал в воду, потянувшись за игрушкой. Через несколько минут мать обнаружила мальчика в воде, взрослые пытались самостоятельно оказать ребенку экстренную помощь, затем вызвали скорую, но не смотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти мальчика не удалось.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия.
Следственные органы в очередной раз призывают взрослых быть бдительнее и не оставлять без присмотра детей: «Помните, что именно вы несете за них ответственность! Не рискуйте самым дорогим — здоровьем и жизнью ваших детей!».