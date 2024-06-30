В Железногорске ребенок утонул в бассейне на приусадебном участке

По предварительным данным, вечером 29 июня мать с двумя сыновьями в возрасте 7 лет и 1 год 9 месяцев находилась на своем приусадебном участке на территории частного дома, в СНТ № 9 в Железногорске. В какой-то момент она отвлеклась, и младший сын самостоятельно подошел к бассейну глубиной около 72 см.