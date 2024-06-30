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Екатеринбургское метро остановили из-за падения на пути человека

В екатеринбургском метрополитене 30 июня под поезд упал человек, сообщают очевидцы.

В связи с ЧП была экстренно закрыта станция «Площадь 1905 года», пассажиров эвакуировали из состава.

По словам очевидцев, поезд остановился очень резко. Пассажиры десять минут находились в вагоне, затем двери открылись, и они вышли на станцию Площадь 1905 года. Упавший может находиться под вторым вагоном, его состояние неизвестно, рассказал один из пассажиров.

В администрации Екатеринбурга пока не прокомментировали данную информацию.

«МК-Урал» писал, что в октябре прошлого года на станции «Чкаловская» на пути упал пассажир. Машинист поезда успел среагировать и затормозить. Упавшим оказался мужчина. Он серьезно не пострадал. У него только ссадины.