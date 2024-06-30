Екатеринбургское метро остановили из-за падения на пути человека

По словам очевидцев, поезд остановился очень резко. Пассажиры десять минут находились в вагоне, затем двери открылись, и они вышли на станцию Площадь 1905 года. Упавший может находиться под вторым вагоном, его состояние неизвестно, рассказал один из пассажиров.