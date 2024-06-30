На парковке в Нижнем Новгороде сгорели две машины

В субботу, 29 июня, на парковке на ул. Горького в Нижнем Новгороде сгорели две машины. В пресс-службе ГУ МЧС России по региону уточнили, что возгорание произошло около 10.00.
Пожарные, прибыв на место пожара, смогли предотвратить угрозу распространения огня на соседние машины.
«Пожар ликвидирован на площади 8 кв.м. Для тушения пожара привлекались четыре специалиста и одна единица техники МЧС», — рассказали в пресс-службе.
В ведомстве назвали и предварительную причину пожара. Начаться он мог из-за неисправностей узлов и механизмов одной из машин.
Позже, напомним, произошел пожар на площадке по утилизации отходов.