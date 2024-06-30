В Приморье в собственном доме во время пожара погибла женщина

Дом полыхал изнутри, когда спасатели приехали на нужный адрес. Тело погибшей женщины нашли на веранде. Ей совсем немного оставалось дойти до двери. Судя по всему, погибшая 1983 года рождения задохнулась от ядовитого дыма, так и не успев выбраться на улицу.