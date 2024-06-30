В Приморье в собственном доме во время пожара погибла женщина

В ночь на 30 июня в приморском селе Луговое загорелся частный дом. Пожарные получили сигнал о помощи в 00:40 и незамедлительно отправились на место ЧП. В полыхающем доме специалисты МЧС нашли женщину, но ее не удалось спасти, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Дом полыхал изнутри, когда спасатели приехали на нужный адрес. Тело погибшей женщины нашли на веранде. Ей совсем немного оставалось дойти до двери. Судя по всему, погибшая 1983 года рождения задохнулась от ядовитого дыма, так и не успев выбраться на улицу.
«В результате пожара дом поврежден огнем на площади около 50 квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются. Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту произошедшего», — рассказали в пресс-службе МЧС Приморья.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как во Владивостоке из-за пожара в частном доме едва не погибла мама с детьми.