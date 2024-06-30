Житель Минска получил почти два года тюрьмы за кражу смарт-часов в костеле

В Минске судили мужчину, укравшего дорогостоящий гаджет в костеле. Подробности уголовного дела в прокуратуре Центрального района рассказали агентству «Минск-Новости».
На скамье подсудимых оказался 40-летний минчанин, укравший в костеле у студентки-иностранки смарт-часы стоимостью 855 белорусских рублей. В архикафедральный костел имени Пресвятой Девы Марии фигурант пришел на встречу анонимных алкоголиков и наркоманов. А после встречи увидел смарт-часы на столике в подсобном помещении, и забрал их себе.
Иностранная студентка в костел пришла на выступление хора, а часы сняла, так как они мешали ей дирижировать. Вора вычислили по записям камер видеонаблюдения и задержали в тот же день по месту жительства.
Свою вину в суде ранее неоднократно судимый безработный минчанин полностью признал и раскаялся. Его признали виновным в краже (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и полностью присоединили неотбытую часть наказания по другому делу и приговорили к 1 году 9 месяцам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.