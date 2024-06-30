Житель Минска получил почти два года тюрьмы за кражу смарт-часов в костеле

Свою вину в суде ранее неоднократно судимый безработный минчанин полностью признал и раскаялся. Его признали виновным в краже (ч.1 ст. 205 Уголовного кодекса Беларуси) и полностью присоединили неотбытую часть наказания по другому делу и приговорили к 1 году 9 месяцам заключения в исправительной колонии в условиях общего режима. Также мужчина пройдет принудительное лечение от хронического алкоголизма и наркомании.