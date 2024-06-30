Завершены поиски семилетней девочки, пропавшей в Финском заливе

В акватории Финского залива завершены поиски семилетней девочки. Вместе с отцом и 13-летним братом она плавала на надувной лодке, однако в какой-то то момент мальчик выпал за борт. Отец бросился вслед за сыном, оставив дочь одну на судне. Мужчина и подросток выбрались на берег, где увидели их пустую лодку. После этого на место прибыли спасатели и психологи. О подробностях сообщила пресс-служба МЧС по Петербургу.
— Спустя почти пять часов поисковая операция завершилась благополучно: девочку нашли в прибрежной зоне, — уточнило ведомство.
Как оказалось, после происшествия в Финском заливе лодку вместе с юной горожанкой стало сносить течением. Ей удалось вплавь добраться до берега. Ребенка отправили в больницу.
Напомним, 28 июня на Ладожском озере в районе поселка Сторожевое перевернулась яхта, на борту которой находились четыре человека. Обследовать акваторию выезжала дежурная смена поисково-спасательного отряда Приозерска. К счастью, они быстро отыскали пострадавших и доставили их на сушу. От медицинской помощи они отказались.