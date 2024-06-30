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Ночью над Черноземьем были сбиты 32 беспилотника; есть разрушения

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили в пяти регионах Черноземья 32 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Курской области уничтожены 15 БПЛА, в Липецкой — девять, в Воронежской — четыре, в Белгородской и Орловской — по два.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обломки одного беспилотника упали в селе Гнилое Тимского района. Пострадавших нет. В трех домовладениях повреждены крыши, заборы и выбиты окна, в местной школе — выбиты окна и посечен фасад. Опасность атаки беспилотников объявлялась в регионе примерно с 23:23 29 июня по 5:38 30 июня.

Липецкий губернатор Игорь Артамонов уточнил, что БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. В регионе в районе 1:50 ночи была объявлена воздушная опасность, а следом опасность атаки БПЛА.

По предварительной информации воронежского губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА действовала в регионе примрено с 23:40 29 июня по 8:38 30 июня. Отбой объявлен около 5:50.

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков около 2:14 сообщил об атаке дронов-камикадзе на многоквартирный дом в Грайвороне: в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль. По данным Минобороны, примерно в 7:30 был сбит еще один БПЛА самолетного типа.

UPD. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что беспилотники были сбиты в Дмитровском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.