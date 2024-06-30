Ночью над Черноземьем были сбиты 32 беспилотника; есть разрушения

В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО сбили в пяти регионах Черноземья 32 беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Над территорией Курской области уничтожены 15 БПЛА, в Липецкой — девять, в Воронежской — четыре, в Белгородской и Орловской — по два.