Ночью над Черноземьем были сбиты 32 беспилотника; есть разрушения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что обломки одного беспилотника упали в селе Гнилое Тимского района. Пострадавших нет. В трех домовладениях повреждены крыши, заборы и выбиты окна, в местной школе — выбиты окна и посечен фасад. Опасность атаки беспилотников объявлялась в регионе примерно с 23:23 29 июня по 5:38 30 июня.
Липецкий губернатор Игорь Артамонов уточнил, что БПЛА были сбиты над промышленной зоной Липецка. Жертв нет. Один из фрагментов упал на крышу жилого дома в частном секторе. В регионе в районе 1:50 ночи была объявлена воздушная опасность, а следом опасность атаки БПЛА.
По предварительной информации воронежского губернатора Александра Гусева, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА действовала в регионе примрено с 23:40 29 июня по 8:38 30 июня. Отбой объявлен около 5:50.
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков около 2:14 сообщил об атаке дронов-камикадзе на многоквартирный дом в Грайвороне: в двух квартирах выбиты окна, осколками посечен один автомобиль. По данным Минобороны, примерно в 7:30 был сбит еще один БПЛА самолетного типа.
UPD. Глава Орловской области Андрей Клычков уточнил, что беспилотники были сбиты в Дмитровском районе. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.