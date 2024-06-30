На площади 6 тысяч квадратных метров полыхает склад в Иркутской области

В Братске 30 июня вспыхнул крупный пожар, который охватил склад с продукцией. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Горит склад готовой продукции на 6 000 квадратных метрах. Информация о пострадавших не поступала», — рассказали АиФ-Иркутск в управлении.
МЧС опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что как языки пламени охватили помещение. А рядом находятся лесоматериалы. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В борьбу с огнём вступило 26 человек и привлечено 9 единиц пожарной техники.
Ранее крупный пожар произошёл на улице Станция Горка в Ленинском районе. Там загорелся склад, в котором хранились строительные и лакокрасочные материалы. Тогда пожар распространился на площади 4 тысяч квадратных метров.
Также АиФ-Иркутск писали о катастрофическом пожаре, охватившем Вихоревку и пригородные СНТ. Во время ЧП погибли двое местных жителей. Тогда огонь уничтожил 725 строений.