На площади 6 тысяч квадратных метров полыхает склад в Иркутской области

МЧС опубликовали видео с места происшествия, на котором видно, что как языки пламени охватили помещение. А рядом находятся лесоматериалы. Сейчас на месте работают сотрудники МЧС. В борьбу с огнём вступило 26 человек и привлечено 9 единиц пожарной техники.