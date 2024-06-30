В результате трех терактов в Нигерии погибли 18 человек

«Боко Харам» оказалась в центре внимания СМИ после массового похищения школьниц в городе Чибок (также штат Борно) в апреле 2014 года. Тогда боевики напали на государственную среднюю школу и похитили 276 девочек. Они опубликовали видео с похищенными и потребовали обмена их на пленных. Главарь группировки Абубакар Шекау (погиб в 2021 году) заявил, что девочки были обращены в ислам, и пригрозил насильно выдать их замуж за боевиков или продать в рабство.