Прокуратура озвучила жестокие подробности убийства девушки на Котельникова

Озвучены подробности жестокого убийства на улице Котельникова во Владивостоке. 28 июня пьяный мужчина 1991 года рождения в порыве ревности задушил свою знакомую и избил их общего друга инвалида. Обвиняемого в убийстве нашли и отправили в СИЗО на месяц и 30 суток, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
В ведомстве корреспонденту «КП» сообщили, что избитый инвалид не потерял сознание после побоев, но никак не мог помочь девушке. Он был вынужден наблюдать за смертью подруги. Погибшей было 38 лет.
После совершения преступления душегуб скрылся с места преступления, но его достаточно быстро задержали. С учетом позиции прокурора мужчина 1991 года рождения взят под стражу. Фотографию преступника мы опубликовали в нашем telegram-канале.
Ходи и результаты уголовного дела находятся на контроле прокуратуры. Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как 23-летний житель Владивостока убил своего знакомого и напал на полицейского из-за ревности.