Прокуратура озвучила жестокие подробности убийства девушки на Котельникова

Озвучены подробности жестокого убийства на улице Котельникова во Владивостоке. 28 июня пьяный мужчина 1991 года рождения в порыве ревности задушил свою знакомую и избил их общего друга инвалида. Обвиняемого в убийстве нашли и отправили в СИЗО на месяц и 30 суток, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.